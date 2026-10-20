Нил КОЛЬЦОВ 25 июня 1942 года налёт немецкой авиации на Севастополь едва не уничтожил главный шедевр Франца Алексеевича Рубо, описывающий знаменитую осаду города в годы Крымской войны 1853-1856 годов.
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