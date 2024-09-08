«Последствия наблюдаются до сих пор»: какой след в истории США оставил Уотергейтский скандал

50 лет назад президент США Джеральд Форд официально простил своему предшественнику Ричарду Никсону все выявленные и невыявленные преступления, выведя его тем самым из так называемого Уотергейтского скандала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии