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Царьград

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Мощнейшее возмездие Белоусова: Россия бахнула не по-детски. Грибовидное облако видно за километры

Мощнейшее возмездие Белоусова: Россия бахнула не по-детски. Грибовидное облако видно за километры

В зоне спецоперации сняли грибовидное облако после детонации САУ ВСУНа одном из участков линии боевого соприкосновения была обнаружена украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Гвоздика", из которой враг наносил удары по позициям России.

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