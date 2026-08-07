"Кевин заботился обо всех": Киберкомандование США накрыла серия самоубийств

Нечто странное происходит с американскими военными - они стали гораздо чаще сводить счёты с жизнью. Согласно отчёту Пентагона, в 2024 году в армии было зафиксировано более 23 таких смертей на 100 000 военнослужащих, что почти вдвое превышает уровень самоубийств среди населения страны.