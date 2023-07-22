Военное обозрение

3 486 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Нечего раздавать госнаграды и звания всем подряд. Пусть заслужит многолетней и преданной службой своей стране. Подума...Последний парад м...
  • Николай Герасименко
    Не нужно тянуть с наступлением, чтобы не обмануть укронацистов в их ожидании.Командир бригады ...
  • Иван Петров
    Пора уже англосаксам пританцовывать по лепесткам и обедненному урануВ результате удар...

«Превосходные боевые характеристики»: Танки Challenger-2 поступили на вооружение десантно-штурмовых подразделений ВСУ

«Превосходные боевые характеристики»: Танки Challenger-2 поступили на вооружение десантно-штурмовых подразделений ВСУ

Переданные Великобританией Украине танки Challenger-2 поступили на вооружение одного из подразделений десантно-штурмовых войск Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх