Депутат Чаплин: в мае россиян ждут два периода длинных выходных

В этом году россиян ждут два периода длинных выходных, приуроченных к майским праздникам. Для жителей это станет хорошей возможностью отдохнуть и набраться сил, отметил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
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