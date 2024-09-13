«Вчера вечером еще бегала»: косуля выскочила под колеса и погибла

В Нижней Ельцовке сбили насмерть косулю. На место выехал представитель Минприроды региона. Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября, неподалеку от микрорайона Нижняя Ельцовка Советского района Новосибирска.
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