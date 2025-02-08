🧹 В Симферополе более 530 дворников очищают улицы от снега Как сообщили в администрации крымской столицы, уборка снега в городе ведётся без перерывов и выходных.
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🧹 В Симферополе более 530 дворников очищают улицы от снега Как сообщили в администрации крымской столицы, уборка снега в городе ведётся без перерывов и выходных.