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test mazurok

1 подписчик
🧹 В Симферополе более 530 дворников очищают улицы от снега

🧹 В Симферополе более 530 дворников очищают улицы от снега Как сообщили в администрации крымской столицы, уборка снега в городе ведётся без перерывов и выходных.

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