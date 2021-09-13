Бритни Спирс помолвлена: певица выходит замуж в третий раз

Бритни Спирс и Сэм АсгариLEGION-MEDIA На прошлой неделе наконец случился тектонический сдвиг в деле Бритни Спирс: ее отец Джейми подал заявление об отказе от опеки над певицей.
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