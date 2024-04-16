"Сафари открыто" Прибывшие зуавы дезавуированы на аминокислоты

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Леонид Ла Рошель

Статья - это "отлично", а цитата Бисмарка вааще огонь! Может взять такой цитатник на вооружение нашему МИДу? Чтобы со словами "ну вас же, долб..бов, уже предупреждали... умные люди предупреждали..." доходчивее доносить нашу позицию по различным горячим вопросам.