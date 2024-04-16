"Сафари открыто" Прибывшие зуавы дезавуированы на аминокислоты

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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александр почекунин
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18 час.
валерий наследованный
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18 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Статья - это &quot;отлично&quot;, а цитата Бисмарка вааще огонь! Может взять такой цитатник на вооружение нашему МИДу? Чтобы со словами &quot;ну вас же, долб..бов, уже предупреждали... умные люди предупреждали...&quot; доходчивее доносить нашу позицию по различным горячим вопросам.
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15 час.

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