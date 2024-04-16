АМАРАНТ "Полславянска закрыто!" Висюшники рыщут по городу, в поиске наводчиков. Кто спалил зуавов? С прибытием, мусью! Иностранный легион - соединение, входящее в состав сухопутных сил Франции.
"Сафари открыто" Прибывшие зуавы дезавуированы на аминокислоты
Комментарии
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александр почекунин
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18 час.
валерий наследованный
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18 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Статья - это "отлично", а цитата Бисмарка вааще огонь! Может взять такой цитатник на вооружение нашему МИДу? Чтобы со словами "ну вас же, долб..бов, уже предупреждали... умные люди предупреждали..." доходчивее доносить нашу позицию по различным горячим вопросам.
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15 час.
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