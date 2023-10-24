Дешевый пиар: депутат ГД с Кубани Бессараб предалась воспоминаниям о льготах для учителей

Дешевый пиар: депутат ГД с Кубани Бессараб предалась воспоминаниям о льготах для учителейДепутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб вновь вышла на информационные площадки с собственным пиаром.
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