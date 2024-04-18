В Steam вышла «бюджетная GTA» с открытым миром и управляемым транспортом В ранне...

В Steam вышла «бюджетная GTA» с открытым миром и управляемым транспортомВ раннем доступен Steam вышел бюджетный клон GTA под названием Vivat Slovakia, действия которого разворачиваются в 90-х в Братиславе, столице Словакии.
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