Страшная находка в Канаде. На территории бывшей школы-интерната обнаружено массовое захоронение детей

Всего найдено 215 останков тел. Отмечается, что некоторым погибшим детям было всего по три года. По словам главы общины индейцев в Камлупсе (Британская Колумбия) Розанны Казимир, захоронение никогда не документировалось администрацией школы.
Всего найдено 215 останков тел. Отмечается, что некоторым погибшим детям было всего по три года. По словам главы общины индейцев в Камлупсе (Британская Колумбия) Розанны Казимир, захоронение никогда не документировалось администрацией школы.
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