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Страшная находка в Канаде. На территории бывшей школы-интерната обнаружено массовое захоронение детей

Страшная находка в Канаде. На территории бывшей школы-интерната обнаружено массовое захоронение детей

Всего найдено 215 останков тел. Отмечается, что некоторым погибшим детям было всего по три года. По словам главы общины индейцев в Камлупсе (Британская Колумбия) Розанны Казимир, захоронение никогда не документировалось администрацией школы.

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Дмитрий Марченко
это фашизм
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Так и есть.

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