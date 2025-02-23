Историк о значимости Дня защитника Отечества в наше время: «Нужно проводить параллель между героями прошлого и современности»

23 февраля Россия отмечает День защитника Отечества. Праздник получил это название в 1995 году, однако впервые дату выделили в 1919-м, приурочив ее к годовщине боев первых красноармейских частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой.
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