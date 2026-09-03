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NQ Scalp Long – ONL SFP Into 29,056 Confluence

NQ Scalp Long – ONL SFP Into 29,056 Confluence

NQ Scalp Long – ONL SFP Into 29,056 Confluence E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Chart_Champions Today we’re watching a potential scalp long opportunity on NQ if price trades lower and gives us the right reaction.

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