NQ Scalp Long – ONL SFP Into 29,056 Confluence E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Chart_Champions Today we’re watching a potential scalp long opportunity on NQ if price trades lower and gives us the right reaction.
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