❓Какие меры поддержки нужны крымчанам для повышения рождаемости Существующие сегодня меры поддержки семьям с детьми только компенсируют затраты, а не стимулируют родителей, рассказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ имени В.
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