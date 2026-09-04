❓Какие меры поддержки нужны крымчанам для повышения рождаемости Существующие сегодня меры поддержки семьям с детьми только компенсируют затраты, а не стимулируют родителей, рассказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ имени В.