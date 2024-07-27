В кинотеатре "Родина" проходит акция "Ангелы Донбасса", в рамках которой новоаннинцы почтят память детей, погибших в Донбассе.
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В кинотеатре "Родина" проходит акция "Ангелы Донбасса", в рамках которой новоаннинцы почтят память детей, погибших в Донбассе.