Немцы смотрели открыв рты: Парад Победы в Москве в прямом эфире возглавил хит телевидения

Фото: Общественная Служба Новостей Анастасия Мишкина В День Победы на Красной площади в Москве прошел торжественный парад, который, по информации издания «Царьград», стал одним из главных событий на немецком телевидении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии