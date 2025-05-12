Российские спецназовцы захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР

Подразделения специального назначения «Южной» группировки войск захватили экипаж танка и не менее десяти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также крупный укрепленный пункт боевиков на Александро-Калиновском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны.
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