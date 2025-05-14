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«Указаний из Кремля «не трогать Шойгу» не было. Проводились масштабные обыски, были допросы»: INSIDER-T

В деле бывшего зама Сергея Шойгу Тимура Иванова разворачиваются новые события. По информации телеграм-канала INSIDER-T, полученной из источников, следствие активизировало работу, проводятся допросы высокопоставленных чиновников.

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