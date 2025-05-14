«Указаний из Кремля «не трогать Шойгу» не было. Проводились масштабные обыски, были допросы»: INSIDER-T

В деле бывшего зама Сергея Шойгу Тимура Иванова разворачиваются новые события. По информации телеграм-канала INSIDER-T, полученной из источников, следствие активизировало работу, проводятся допросы высокопоставленных чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии