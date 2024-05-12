Юрий Кот Вячеслав Александрович обратил внимание на не случайные события. "Министерство обороны России объявило о проведении учений по тактическому ядерному оружию.
Почему Запад моргнул первым?
Комментарии
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Александр Конкин
Россию не пригласили сразу, а значит сейчас согласиться, это моветон..!
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14 час.
Владимир Соловьев
"Почему Запад моргнул первым?" Так, кто "моргнул" то, на самом деле?
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13 час.
W
Walery
Вступление в Должность и Парад Победы прошли безукоризненно... не так ли? Как видите.., порох в пороховнице имеется!
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13 час.
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