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Спички - не игрушка

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Почему Запад моргнул первым?

Почему Запад моргнул первым?

Юрий Кот Вячеслав Александрович обратил внимание на не случайные события. "Министерство обороны России объявило о проведении учений по тактическому ядерному оружию.

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Комментарии
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Александр Конкин
Россию не пригласили сразу, а значит сейчас согласиться, это моветон..!
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14 час.
Владимир Соловьев
&quot;Почему Запад моргнул первым?&quot; Так, кто &quot;моргнул&quot; то, на самом деле?
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13 час.
W
Walery
Вступление в Должность и Парад Победы прошли безукоризненно... не так ли?  Как видите.., порох в пороховнице имеется!
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13 час.

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