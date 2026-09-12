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Регионы России

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Российские войска нанесли удары по металлургическим предприятиям Украины

Российские войска нанесли удары по металлургическим предприятиям Украины

Российские войска в ночь на 12 сентября 2026 года нанесли серию ударов по металлургическим предприятиям в контролируемых Киевом городах Запорожье и Кривой Рог, а также по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области.

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