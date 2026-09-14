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МОСИНФОРМ

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Переменная облачность и до плюс 21 ожидаются в столичном регионе 14 сентября

Переменная облачность и до плюс 21 ожидаются в столичном регионе 14 сентября

В понедельник, 14 сентября, воздух в столице прогреется до 18–20 градусов, а в Московской области температура составит от 16 до 21 градуса тепла.

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