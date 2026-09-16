Представлялись сотрудниками банков и полиции: в Сочи работал call-центр, из которого обзванивали людей по всей России

Представлялись сотрудниками банков и полиции: в Сочи работал call-центр, из которого обзванивали людей по всей РоссииВ Сочи один из организаторов мошеннического «call-центра» получил пять лет колонии за обман жителей нескольких регионов России.
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