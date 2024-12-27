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Царьград

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Медведев предложил Южной Корее сыграть в "Игру в Кальмара" после импичмента

Медведев предложил Южной Корее сыграть в "Игру в Кальмара" после импичмента

Дмитрий Медведев предложил устроить "Игру в Кальмара" для правительства Южной Кореи после недавнего импичмента премьер-министра Хан Док Су.

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