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Хаши и нос Феллини. Ираклий Квирикадзе: Вспомни Тарантино! или Седьмая ночь на «Кинотавре»

Хаши и нос Феллини. Ираклий Квирикадзе: Вспомни Тарантино! или Седьмая ночь на «Кинотавре»

Режиссер и сценарист Ираклий Квирикадзе написал тонкую и ироничную книгу, полную трагикомических сюжетов из жизни в Тбилиси, Лос-Анджелесе, Москве, встречах и работе с Чулпан Хаматовой, Александром Адабашьяном, Григорием Чухраем и многими другими.

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