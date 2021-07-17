Хаши и нос Феллини. Ираклий Квирикадзе: Вспомни Тарантино! или Седьмая ночь на «Кинотавре»

Режиссер и сценарист Ираклий Квирикадзе написал тонкую и ироничную книгу, полную трагикомических сюжетов из жизни в Тбилиси, Лос-Анджелесе, Москве, встречах и работе с Чулпан Хаматовой, Александром Адабашьяном, Григорием Чухраем и многими другими.