СМИ: президент Ирана погиб при крушении вертолета

Жертвами авиакатастрофы стала вся делегация, летевшая из Азербайджана Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета в горном районе на северо-западе страны, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.
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