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Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки, организованной в связи с приемом на работу в Сахалинский областной центр внешкольной воспитательной работы «мертвых душ»

Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки, организованной в связи с приемом на работу в Сахалинский областной центр внешкольной воспитательной работы «мертвых душ»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Сахалинской области Б.

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