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Мировое обозрение

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Nvidia представила GeForce RTX 5090 за $1999, GeForce RTX 5080 за $999 и ещё две видеокарты подешевле

Nvidia представила GeForce RTX 5090 за $1999, GeForce RTX 5080 за $999 и ещё две видеокарты подешевле

Знатоков истории Nvidia не удивить видеокартами, чья стоимость измеряется несколькими тысячами долларов, но если ранее это были специфические продукты для самых обеспеченных ценителей игровой графики, то январское обновление ассортимента игровых решений принесло GeForce RTX 5090 в качестве нового массового флагмана, и эту видеокарту компания оценила в $1999.

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