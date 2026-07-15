Yicai: В Шанхае впервые провели операцию с мозговым имплантом

Больница Хаушань в Шанхае впервые провела операцию с нейроимплантом для восстановления функции руки. Пациент, травмированный в автоаварии 10 лет назад, теперь может управлять рукой с помощью интерфейса "мозг-компьютер".
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