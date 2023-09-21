Иностранцы пытались вывезти из Приамурья золото на 18 миллионов рублей

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лина любимцева

А иностранцы - это конечно же наши друзья-китайцы?!! ОНИ И ТАК вывозят из Дальнего Востока золото ТОННАМИ!! Золотоносные прииски в той же Амурской области - КОМУ ОТДАЛИ еще более десяти лет тому назад? Правильно! Китайцам, после отмашки из Москвы...А китайцы себя ведут, как и все азиаты. Нечестная игра. Добытое золото не декларируют официально, а вывозят контрабандой в Китай. Добывают вроде как официально, а на самом деле - НЕТ!! Это самый настоящий грабеж!!