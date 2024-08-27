Украинский городской паблик о новых ударах: Вот тебе и доброе утро. Продолжается комбинированная атака на объекты противника.
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Александр Глущенко
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Украинский городской паблик о новых ударах: Вот тебе и доброе утро. Продолжается комбинированная атака на объекты противника.
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