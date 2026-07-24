Сенат США может проголосовать за ужесточение санкций против России на будущей неделе

Демократы дают понять коллегам из Республиканской партии, что они готовы уже на следующей неделе проголосовать по законопроекту о рестрикциях в отношении Москвы, пишет в пятницу, 24 июля 2026 года, портал Axios со ссылкой на свои источники.
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