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Журнал «Профиль»

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Сенат США может проголосовать за ужесточение санкций против России на будущей неделе

Демократы дают понять коллегам из Республиканской партии, что они готовы уже на следующей неделе проголосовать по законопроекту о рестрикциях в отношении Москвы, пишет в пятницу, 24 июля 2026 года, портал Axios со ссылкой на свои источники.

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