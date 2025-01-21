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Царьград

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Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29%, число госпитализаций растёт

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29%, число госпитализаций растёт

В России зафиксирован значительный рост заболеваемости ОРВИ на 29,1% за неделю. В 27 регионах увеличилось число госпитализаций на 30%.

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