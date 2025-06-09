Публикуешь — платишь! Россиян стали штрафовать за кадры после атак БПЛА

На территории 12 регионов запрещено распространять фото и видео с мест прилётов и их последствий. В список вошли: Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Курская, Ленинградская, Тверская, Калужская и Тульская области, а также Санкт-Петербург, Республика Адыгея и Республика Калмыкия.
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