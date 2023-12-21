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Замначальника УМВД Красносельского района поймали на нелегальном обороте алкоголя

Замначальника УМВД Красносельского района поймали на нелегальном обороте алкоголя

Правоохранители Санкт-Петербурга сумели установить причастность заместителя УМВД Красносельского района к подделке документа, который должен был поспособствовать реализации незаконной партии «горячительных» напитков.

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