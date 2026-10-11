Певец Xolidayboy включён в базу «Миротворца» за поддержку России

В 2024 году Xolidayboy направил видеопослание организации «Русская Община Ставрополья», в котором выразил свою позицию в отношении специальной военной операции и деятельности президента России Владимира Путина.
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