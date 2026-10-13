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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России утвердили новый ГОСТ на полуфабрикаты из фруктов и овощей

В России утвердили новый ГОСТ на полуфабрикаты из фруктов и овощей

Стандарт устанавливает требования к качеству исходного сырья, используемых пищевых добавок и ароматизаторов Росстандарт одобрил новый государственный стандарт, устанавливающий нормативы для полуфабрикатов из фруктов и овощей.

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