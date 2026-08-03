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Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Открытие в бразильской Амазонии может изменить представления ученых о прошлом Южной Америки. Под густым пологом тропического леса исследователи обнаружили сотни ранее неизвестных геоглифов — масштабных земляных сооружений, созданных коренными народами задолго до прихода европейцев.

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