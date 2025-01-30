Депутаты предложили уточнить порядок информирования об условиях вклада

Законопроект о новой системе информирования граждан об условиях банковских вкладов, при дистанционном заключении договора, внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, соответствующий документ размещен 30 января в электронной базе данных парламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии