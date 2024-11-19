«Брюки превращаются в шорты»: оказывается, разрешений Украине на удары вглубь России никто не давал

По установившейся уже за долгие годы традиции, недолгая медийная “перемога” Украины продержалась чуть больше суток и уже на второй день выяснилось, что так вдохновившее киевских милитаристов разрешение Байдена на удары американскими дальнобойными ракетами вглубь России как бы и не существует в природе.