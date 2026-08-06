Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Залужный: Россия нашла противодействие всем видам вооружений НАТО

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что российская армия в ходе специальной военной операции выработала меры противодействия всем видам вооружений, состоящим на вооружении стран НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии