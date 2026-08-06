Новости внутренней и внешней политики в России

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что российская армия в ходе специальной военной операции выработала меры противодействия всем видам вооружений, состоящим на вооружении стран НАТО.