Залужный: Россия нашла противодействие всем видам вооружений НАТО

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что российская армия в ходе специальной военной операции выработала меры противодействия всем видам вооружений, состоящим на вооружении стран НАТО.
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