Креативная индустрия Приморья войдет в светскую и деловую жизнь Дальнего Востока

В дни проведения VII Восточного экономического форума с 6-го по 8 сентября в павильоне Приморского края будет представлена выставка технологичных решений проекта "Киберателье и креативные индустрии Приморья", содействующих развитию модной и креативной индустрий региона.
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