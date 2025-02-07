Украина согласилась переправлять в ЕС газ из Азербайджана

Украинские власти прорабатывают вопрос транзита в государства Европы газа из Азербайджана. С таким заявлением выступил представитель внешнеполитического ведомства Украины Георгий Тихий, его процитировало РИА «Новости».
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