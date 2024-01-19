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Несекретные материалы

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Миллиардер Потанин считает, что не надо никакой национализации, так как от неё Россия получила "прививку" в 1917 году

Миллиардер Потанин считает, что не надо никакой национализации, так как от неё Россия получила "прививку" в 1917 году

  Наши "герои капиталистического труда", российские олигархи, которые нажили свои миллиарды долларов "праведным и непосильным трудом", как "рабы на галерах", в условиях текущих событий стали очень беспокоиться о судьбе "своих" капиталов, как за рубежом, так и у нас в России.

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Комментарии
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Наталия
А что еще мог сказать Потанин, один из главных участников той самой воровской приватизации? С ним все давно ясно. Уж лучше бы совсем ничего не говорил, не напоминал о себе..
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10 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ПО ПОТАНИНУ-ДОЛОЙ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ, ДАЕШЬ ПРИХВАТИЗАЦИЮ !!!
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9 час.
Nikolay Zakharov
Вот Владимир Моргунов правильно выразил желания таких Потаниных, Дерибасок,жить припеваючи на лазурных берегах и исправно получать доходы за владения, рыжим Чубом придуманные, акции,просто не хило.
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7 час.

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