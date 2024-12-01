В Москве началась продажа именных билетов в театр и на концерты

1 декабря в Москве начался пилотный проект по приобретению билетов на концерты и в театры на мероприятия, которые начнутся с 15 марта 2025 года, по разрешенным столичными властями документам для удостоверения личности, 1 декабря сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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