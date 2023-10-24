Приревновала к славе Дэвида? Виктория Бекхэм решилась рассказать свою версию отношений с мужем

Фанаты замерли в ожидании новых пикантных подробностей семейной истории Виктории. Виктория Бекхэм хочет рассказать свою версию истории LEGION-MEDIAКак стало известно, Виктория Бекхэм ведет переговоры о съемках документального сериала, посвященного ее жизни.
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