Анна Ван Денски: ЕС обеспокоен сближением США и России

Каковы истинные намерения России на переговорах в Эр-Рияде? Почему Европейский Союз оказался в стороне от обсуждений? И какова роль США в этом процессе? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.