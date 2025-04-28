По ситуации в Курской области следует ориентироваться на слова президента России Владимира Путина. К этому, комментируя заявления украинского лидера Владимира Зеленского о присутствии подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе, призвал официальный представитель кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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