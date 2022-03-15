Происшествия

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В Иркутске следователями транспортной полиции направлены в суд уголовные дела в отношении участников организованной преступной группы, осуществлявшей реализацию наркотических средств путем «закладок».

Следователями ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский окончены и направлены в суд уголовные дела в отношении участников организованной преступной группы, занимавшейся распространением наркотических средств бесконтактным способом.

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